Политолог спрогнозировал итоги переговоров Путина и Уиткоффа Марков: итоги переговоров с Уиткоффом зависят от принятия плана Трампа Европой

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Стив Уиткофф и Владимир Путин

Переговоры спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и российского президента Владимира Путина могут развиваться по трем возможным сценариям, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, РФ и США вырабатывают совместный план урегулирования украинского конфликта и пытаются согласовать отдельные его положения.

Есть три возможных сценария переговоров Уиткоффа и Путина. Первый — главе РФ доложат, что Европа и Украина сорвали переговорный процесс и отвергли план Трампа. Второй — после раздумий они приняли все, о чем договорились Россия и США, а теперь Москва и Вашингтон будут обсуждать реализацию соглашения на практике. Третий — в целом украинцы и европейцы план одобрили, но есть несколько вопросов, которые просят пересмотреть. Уиткофф попытается понять, насколько российская сторона готова к компромиссам по ним, — сказал Марков.

По его мнению, США готовы на бессрочное перемирие. Однако Россия считает, что оно будет использовано Западом, чтобы подготовить украинскую армию к более интенсивным боевым действиями, как это было с положениями договоров, известных как «Минск-1» и «Минск-2».

Ранее кортеж, предположительно сопровождающий американскую делегацию, выехал из правительственного терминала Внуково-2 в сторону центра Москвы. По данным источника, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует прибыть в Москву 25 апреля. Вероятно, в повестку визита включена личная встреча с российским лидером Владимиром Путиным.