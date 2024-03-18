Политолог разъяснил смысл результатов президентских выборов Политолог Данилин: итоги выборов говорят о высокой легитимности Путина

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Монитор с предварительными результатами голосования на выборах президента РФ

Результаты президентских выборов говорят о крайне высокой легитимности Владимира Путина и популярности его программы, рассказал NEWS.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, инициативы, предложенные российским лидером, были качественно проработаны.

Результаты выборов — это огромный кредит доверия, который граждане страны продемонстрировали Владимиру Путину. И это грандиозный уровень легитимности власти в нашей стране. Он в том числе является и свидетельством одобрения той программы, которую президент предложил в ходе послания Федеральному собранию, — заявил Данилин.

Политолог отметил, что в ходе послания были предложены четко проработанные инициативы, касающиеся социально-экономического развития и демографии. Он добавил, что в ходе обсуждения с волонтерами предвыборного штаба Путин дал понять, что глобальных изменений в политической системе страны не будет. Эксперт напомнил, что основные перемены, которые планируются, уже анонсированы в послании.

Что касается ситуации на фронтах, то я полагаю, что слова Путина на встрече с волонтерами являются руководством к действию. Речь идет о необходимости обеспечить максимально широкий санитарный кордон на территории Украины. Это будет, очевидно, важной задачей на ближайшее время, — сказал Данилин.

Ранее стали известны промежуточные результаты президентских выборов. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин лидирует на президентских выборах 2024 года по состоянию на 07:00 мск. Политик набрал 87,32% голосов по итогам обработки 99,43% протоколов.