Политолог рассказал о содержании послания Путина Си Цзиньпину Политолог Марков: Путин мог потребовать у Китая «выбрать сторону» в конфликте на Украине

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Президент России Владимир Путин в послании председателю КНР Си Цзиньпину мог поставить Китаю ультиматум, потребовав, чтобы тот выбрал сторону в конфликте на Украине, заявил в беседе с НСН политолог Сергей Марков. Также, по его мнению, российский президент мог попросить Пекин о поставках оружия или технологий в обход санкций.

Возможно, Путин попросил [Медведева] сформулировать, что если Китай будет и дальше продолжать занимать нейтральную позицию в то время, когда Россия борется с главным врагом КНР — с США, <...> может сложиться так, что в будущем Китай будет бороться с США без помощи России, — заявил Марков.

Также он предположил, что Путин мог попросить у Китая большие объемы оружия и военной техники, которую Россия не может производить самостоятельно, или же призвал не обращать внимания на американские санкции и продавать технологии, резко активизировав экономические отношения. Еще один вариант, по мнению политолога, включает финансирование Северной Кореи со стороны Китая в обмен на участие войск КНДР в конфликте на Украине.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин встретился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в государственной резиденции в Пекине, политики обсудили ситуацию на постсоветском пространстве, включая Украину. Китайский лидер также выразил надежду, что все стороны в украинском кризисе сохранят сдержанность. Секретариат замглавы Совбеза сообщил, что Медведев передал китайскому председателю послание от президента России Владимира Путина. Сам Медведев назвал прошедшие переговоры весьма полезными.