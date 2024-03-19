Политолог оценил популярность либералов в российской политике Станкевич: результат «Новых людей» на выборах отразил поддержку либералов

Процент проголосовавших за кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова отражает, в какой степени российские либералы популярны в сегодняшней политической, рассказал NEWS.ru бывший советник президента России по политическим вопросам Сергей Станкевич. По его словам, при этом нельзя трактовать голосование за этого политика как проявление пацифистских настроений.

Уровень голосования за «Новых людей» показал, насколько либералы еще выжили в российских политических джунглях. В то же время нельзя трактовать голосование за Даванкова как лишь проявление либеральных настроений в условиях специальной военной операции. У избирателей, кроме либеральных настроений, есть желание скорейшего окончания военных действий и дипломатического урегулирования, — заявил Станкевич.

Политолог отметил, что если бы в предвыборной гонке присутствовал кандидат с более выраженной позицией в пользу дипломатии, то он собрал бы значительное число голосов. Эксперт предположил, что такой кандидат уверенно вышел бы на второе место. Аналитик добавил, что то, как эту позицию презентует Даванков, не выглядит слишком убедительно. Политолог констатировал, что результат кандидата от «Новых людей» можно считать ограниченным и символическим.

Ранее Даванков в ходе выступления на Красной площади заявил о «чувстве гордости за страну и президента». Это произошло в ходе концерта-митинга «10 лет в родной гавани», прошедшего 18 марта. Мероприятие было приурочено к 10-летней годовщине присоединения Крыма к России.