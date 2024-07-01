Политолог рассказал, что не так с арестованными в Киеве неонацистами Марков: даже украинские националисты между собой говорят на русском языке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Арестованные в Киеве неонацисты, планировавшие свергнуть президента Украины Владимира Зеленского, обсуждали свои планы на украинском языке, сообщил политолог Сергей Марков. По его мнению, это вызывает вопросы относительно того, кто они на самом деле, поскольку даже украинские националисты говорят между собой на русском языке.

Украина. Арестованные, которые якобы планировали свергнуть Зеленского, еще и свои планы свержения обсуждали на украинском языке. А на Украине на украинском языке все нормальные люди говорят только на официальных площадках. Между собой — только на русском, — написал он.

По его мнению, арестованные либо «уникальные» националисты, либо «западенцы». Он также предположил, что речь может идти о провокации украинских властей.

А украинский язык переговоров они придумали, потому что нельзя открыто признавать, что реальный язык, на котором говорят на Украине, это русский, — резюмировал Марков.

Ранее сегодня, 1 июня, Служба безопасности Украины задержала граждан, планировавших захват здания Верховной рады и провокации после Дня Конституции страны (28 июня). Отмечается, что они готовили беспорядки в Киеве, которые должны были привести к госперевороту.

По данным службы, организатор привлек сообщников из общественных организаций. Во время обысков у провокаторов нашли оружие и боеприпасы, телефоны, компьютерную технику и записи «с доказательствами преступных действий».