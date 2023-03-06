Политолог предрек кадровые перестановки в Госдуме Политолог Межуев предрек кадровые перестановки в Госдуме после встречи Мишустина с фракциями

Фото: duma.gov

Государственная Дума

В Госдуме возможны кадровые перестановки после встречи премьер-министра Михаила Мишустина с пятью фракциями российского парламента, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Борис Межуев. По его словам, депутаты в последние несколько месяцев демонстрировали низкую политическую активность.

Дума последние несколько месяцев была политически неактивна, поэтому необходимо ее вернуть в публичное поле для принятия важных решений. Не стоит исключать кадровых перестановок, — считает Межуев.

Помимо того, на встрече Мишустина с парламентариями речь может пойти об усилении контроля государства над экономикой и налогообложением.

Издание уточнило, что с 13 по 17 марта пройдут встречи Мишустина с пятью фракциями российского парламента. Встречи запланированы в преддверии отчета правительства в Госдуме.

Президент России Владимир Путин ранее провел оперативное заседание Совета безопасности РФ в режиме онлайн-видеоконференции. На нем присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и глава МВД Владимир Колокольцев. В ходе беседы президент обсудил с членами Совбеза антитеррористическую защищенность объектов в стране.