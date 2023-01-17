Политолог поделился ожиданиями от новой встречи Нарышкина с главой ЦРУ Политолог Межуев заявил о больших надеждах на возможную новую встречу Нарышкина с Бернсом

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Нарышкин

Возможная встреча главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом дарит большие надежды на поиски компромиссов для завершения конфликта на Украине, заявил политолог Борис Межуев. В случае успешных переговоров речь может пойти о новых стамбульских соглашениях, сообщил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Вероятность новой встречи Нарышкина с Бернсом не исключили и в Кремле, но о точных датах пока не известно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявление о повторной встрече между политиками вызывает большие надежды. Одновременно с подготовкой к наступлению сейчас есть возможность мирных переговоров, и одно безусловно влияет на другое, — подчеркнул политолог.

По мнению эксперта, Бернс не лучшая фигура, но все же это разумный человек, хотя и жесткий. Политолог считает, что директор ЦРУ готов действовать рационально, несмотря на свою антироссийскую позицию, что в какой-то степени является «редкостью» при нынешних обстоятельствах, констатировал Межуев.

В результате, допускаю, появится компромиссная форма для примирения сторон конфликта. Однако совсем не факт, что этот просвет не затянется в первую очередь по вине западных кукловодов, — добавил эксперт.

Ранее Нарышкин заявил, что новая встреча с Бернсом «возможна». В прошлый раз они встречались в ноябре 2022 года. Глава СВР сообщал, что на встрече обсуждали ядерную безопасность и ситуацию вокруг Украины.