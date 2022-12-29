Политолог перечислил вероятные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина Политолог Гращенков: Путин и Си Цзиньпин могут обсудить украинский конфликт и пандемию в Китае

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин на предстоящих переговорах скорее всего будет обсуждать украинский конфликт, сотрудничество двух стран в условиях санкций и пандемию COVID-19 в КНР, рассказал Lenta.ru политолог Илья Гращенков. Также российский и китайский лидеры могут обсуждать вопросы энергетического сотрудничества и конкуренции с США, дополнил он. Помимо того, Путин и Си Цзиньпин могут обсудить отношения с другими странами — например, с Казахстаном и Узбекистаном, с которыми Россия и Китай сотрудничают в рамках ШОС.

Есть три геополитические темы для обсуждения. Во-первых, конечно, конфликт России и Украины, Китай многократно призывал к его скорейшему урегулированию. Вторая тема связана с санкциями в части сотрудничества России с Востоком, потому что сейчас Китай не очень активно помогает, хотя возлагаются большие надежды. В-третьих, это темы, связанные с самим Китаем: пандемия, конфликты вокруг Китая, — перечислил Гращенков.

Политолог напомнил о недавнем визите зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Китай, во время которого поднималась тема украинского конфликта. По мнению эксперта, во время встречи Путина и Си Цзиньпина это обсуждение может перейти на более высокий уровень.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин и Си Цзиньпин пообщаются по видео-конференц-связи в первой половине дня 30 декабря. По его словам, речь пойдет о двусторонних отношениях, также ожидается обмен мнениями по региональным вопросам. Он уточнил, что первый обмен репликами будет публичным, затем разговор продолжится в закрытом режиме.