Политолог оценил слова Путина о применении ядерного оружия Политолог Маркин: Путин всех успокоил

Фото: Сергей Семенов/Росконгресс

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин успокоил всех, заявив на полях ПМЭФ, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, Путин считает, что такой случай не наступил.

Путин успокоил всех: применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях. Путин считает, что такой случай не наступил. Потому что многие уже стали опасаться, что Россия использует ТЯО, — заявил Маркин.

При этом Маркин отметил, что почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов настаивал, что пора пойти на ядерную эскалацию. При этом он назвал европейцев гиенами.

Караганов настаивает: пора пойти на ядерную эскалацию. Чтобы разогнать гиен, надо не палкой их гонять, а пристрелить пару гиен. Вот европейцы это гиены. Надо вспомнить об огненном дожде. Фф, — написал Маркин.

Ранее, сегодня, 7 июня, Путин подчеркнул, что стране не нужно ядерное оружие для победы, когда есть русский характер. Он напомнил, что после начала СВО патриотично настроенные граждане сами пришли в военкоматы и записались на службу.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что применение нестратегического ядерного оружия против Украины и отдельных стран НАТО не исключено. Таким образом он отреагировал на разрешение ВСУ со стороны Запада бить его оружием по территории РФ.