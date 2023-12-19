Политолог оценил шансы Слуцкого на президентских выборах Политолог Минченко: борьба за второе место развернется между Слуцким и Зюгановым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

В президентской гонке, которая состоится в середине марта, кандидат от партии ЛДПР, ее председатель Леонид Слуцкий, может занять второе или третье место, предположил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью политолог Евгений Минченко. По его мнению, главным соперником для Слуцкого станет лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Вариантов для Слуцкого два — второе или третье место. Я думаю, что основная борьба за второе место развернется между ним и Зюгановым. Сценарий выдвижения именно Зюганова от КПРФ кажется наиболее реалистичным. Судя по социологии, пока у коммунистов ситуация получше, чем у ЛДПР. Дальше уже многое зависит от хода президентской кампании, — заявил Минченко.

Политолог также выделил ряд ключевых тем будущей кампании ЛДПР и политиков, которые начинают играть заметную роль в партии.

Чем будет отличаться избирательная программа ЛДПР? Предложениями поддержать демографию, православие, малый и средний бизнес. Также темой кампании станет миграция и, что неожиданно, женская повестка. ЛДПР делает ставку на определенных людей — так, на съезде первым выступать начал хабаровский губернатор Михаил Дегтярев — второй человек в партии. Я бы также отметил харизматичное выступление сенатора Елены Афанасьевой, — добавил Минченко.

Ранее ЛДПР в ходе XXXV съезда выдвинула Слуцкого кандидатом на выборы президента. По итогам тайного голосования его кандидатуру, как сообщил корреспондент NEWS.ru, поддержали почти все 108 делегатов. Недействительных бюллетеней было лишь два.