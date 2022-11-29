Политолог оценил переход Кудрина из Счетной палаты в «Яндекс» Политолог Абзалов заявил, что Кудрин повлияет на связь Кремля и «Яндекса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Кудрин

Алексей Кудрин, который покинул пост главы Счетной палаты и перешел работать в «Яндекс», станет «политической надстройкой» над активами компании, рассказал журналу «Компания» политолог Дмитрий Абзалов. По его словам, это изменит формат связи между «Яндексом» и Кремлем. Эксперт уверен, что с приходом в компанию Кудрина ее ждут серьезные изменения, которые в том числе будут связаны с принципами «распиливания» патентов и технологических решений.

С «Яндексом» при этом будут происходить серьезные пертурбации, потому что развести активы не так просто. Например, сервис доставки завязан в том числе на беспилотниках. Самый интересный вопрос на самом деле в том, как теперь будут «распиливать» патенты и технологические решения, которые будут выведены за внешний периметр. Потому что в перспективе они самые зарабатываемые, — добавил Абзалов.

Депутат Денис Кравченко ранее рассказал, что экс-глава Счетной палаты России Алексей Кудрин добавил в функции СП роль «стратегического партнера» государственных органов. По его словам, после того как Кудрин возглавил ведомство в 2018-м, были внедрены стандарты аудита и контроля федеральных органов исполнительной власти, что поспособствовало формированию более «вдумчивого и ответственного бюджетного процесса».

До этого Кудрин подтвердил свой уход с поста главы СП РФ. Он отметил, что провел в госсекторе 25 лет, а после ухода рассчитывает сосредоточиться на крупных проектах, связанных с развитием частных инициатив.