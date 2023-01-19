Политолог оценил итоги трехлетнего премьерства Мишустина Политолог Мухин: кабмин под руководством Мишустина превратился в слаженно работающую команду

Фото: Russian Government/Global Look Press

Итогом трехлетнего премьерства Михаила Мишустина стало формирование слаженно работающей команды правительства, сказал в беседе с журналом «Компания» политолог Алексей Мухин. Его прагматичные методы управления кабмином помогли обрести баланс всем группам влияния, благодаря чему в российской исполнительной власти нет серьезного противостояния или конфликта интересов. Экономист Никита Масленников добавил, что действующее российское правительство является лучшим, чем все предыдущие в XXI веке.

Мишустин начинал карьеру чиновника высшего звена в ФНС, и под его руководством это была одна из самых эффективно действующих служб. Прагматичные методы управления были перенесены на весь кабинет министров, когда он стал премьером. Это сыграло свою роль: даже въедливые журналисты не могут найти следов реально серьезного противостояния или конфликта интересов в его команде, — объяснил Мухин.

При этом Мишустин изначально оказался на позиции премьер-министра для борьбы с кризисом, в том числе финансовым, но попал в еще более серьезную ситуацию — в «ковидный и СВО-замес», отметил политолог. Однако кабмин под его руководством смог показать эффективную работу — Масленников отметил, что во многом благодаря действиям правительства сокращение экономики после начала СВО могло бы больше в четыре раза.

Прогноз февраля — марта 2022 года: падение на 10–12%, почти катастрофа. Итог года — минус 2,5–3%. В четыре раза меньший спад по сравнению с прогнозами. Это цена деятельности правительства, — подчеркнул Масленников.

Президент России Владимир Путин ранее стал главным российским политиком минувшего года по версии россиян: его имя назвали 55% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. В тройку лидеров также вошли председатель правительства РФ Михаил Мишустин (21%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (13%). Также в рейтинг попал ушедший из жизни более полугода назад основатель и председатель ЛДПР Владимир Жириновский (5%). 25% респондентов затруднились назвать политика 2022 года.