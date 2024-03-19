Политолог объяснил, почему кандидат от КПРФ занял второе место на выборах Политолог Станкевич: второе место КПРФ на выборах говорит о левом протесте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Харитонов

В политической системе России кандидаты от КПРФ и ЛДПР вечно борются за второе место на президентских выборах, рассказал NEWS.ru бывший советник президента России по политическим вопросам Сергей Станкевич. По его словам, кандидат в президенты от коммунистической партии Николай Харитонов занял второе место, что говорит о более левых настроениях в протестном электорате.

В нынешней политической системе России есть две старые партии, которые улавливают протестный электорат: ЛДПР и КПРФ. Они, доказывая свою системную полезность, вечно борются за второе место после президента [России Владимира] Путина. Если в соревновании за второе место побеждает ЛДПР, значит, в протестном электорате доминируют националисты. Если же побеждает КПРФ, значит, в протестном электорате относительно больше левого, социального протеста, — заявил Станкевич.

Политолог напомнил, что тем самым эти партии выполняют важную стабилизирующую функцию в политической системе, привязывая к себе свою часть протестного электората. Аналитик отметил, что ни одна из этих партий не может претендовать на власть. По его мнению, они скорее укрепляют позицию правящей «Единой России».

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что результаты выборов президента России являются серьезным поводом задуматься для партии КПРФ. Он подчеркнул, что кандидат от партии Николай Харитонов шел ноздря в ноздрю с Владиславом Даванковым и Леонидом Слуцким. По словам эксперта, это показывает, что в России есть три нишевые партии, у которых оказался примерно одинаковый уровень поддержки.