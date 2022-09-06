«Гений пиара»: политолог объяснил смысл заявлений Кадырова об отставке Политолог Калачев: Кадыров хотел показать, что не держится за власть

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров мог заявить о бессрочном отпуске и затем отказаться от этого решения с целью показать, что он как политик не держится за власть, но при этом незаменим, предположил в беседе с Lenta.ru политолог Константин Калачев. Эксперт назвал его гением пиара и допустил, что Кадыров таким способом также хотел продемонстрировать, насколько важным для федерального центра человеком он является.

Кадыров продемонстрировал, что он не держится за власть и имеет какие-то иные ценности. Вместе с тем он показал и то, насколько он ценен. Ясно, что в любом случае он не ушел бы в никуда: уже появлялись сообщения о том, что он может возглавить Росгвардию, — рассказал специалист.

Главе Чеченской Республики хотелось показать, что он особенно востребован в условиях специальной военной операции, считает Калачев. Также политолог предположил, что в ближайшее время Кадырову придется продолжить руководить Чечней — даже если в душе он хочет заняться чем-то другим.

По словам эксперта, Кадыров — гений пиара и самопиара, ведь после двух заявлений его цитируемость резко возросла, что позволило ему набрать дополнительные политические очки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что информацию о его бессрочном отпуске следует «оставить на будущее». По его словам, уйти с поста главы республики он не имеет права. Он добавил, что прежде считал себя «долгожителем» среди руководителей российских регионов, оказалось же, что рекорд составляет 27 лет. Кадыров сказал, что, возможно, сможет его превзойти.