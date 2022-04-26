Политолог объяснил, почему помощь Вашингтона может не добраться до Украины Политолог Васильев: внутриполитические процессы помешают поставке помощи США на Украину

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Перед отправкой средств на Украину конгрессмены, сенаторы и другие американские политики будут ставить условия, выгодные своим избирателям, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Он считает, что именно внутриполитические процессы в Штатах воспрепятствуют отправке ресурсов для военной и гуманитарной помощи Киеву, пишет Pravda.Ru.

То есть своя рубашка ближе к телу, поэтому внутриполитический процесс воспрепятствует оказанию военной помощи Украине по принципу «зелёной улицы», — заверил Васильев.

Он также напомнил о засилье коррупции в ВПК США с военными ассигнациями во времена войны в Сирии, Ираке и Афганистане. По его словам, многие люди хотели бы заработать подобным образом и на отправке помощи Украине.

Сегодня далеко не вся помощь может дойти до Украины, и с течением времени, может быть, будет поставлен вопрос о её эффективности, — резюмировал политолог.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец предположил в беседе с NEWS.ru, что в течение ближайших месяцев армия Украины может стать самой вооружённой армией мира благодаря активным поставкам оружия из Европы, включая вооружение времён СССР. В то же время, по его словам, поставки оружия на Украину поддерживают отнюдь не все политики Европы, а сами они не дают нужного эффекта.