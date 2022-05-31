Политолог обвинил американскую газету в «откровенной лжи» о Путине Политолог Корнилов: публикация Financial Times о требованиях Путина снять санкции в обмен на украинское зерно — фейк

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Публикация Financial Times о требованиях Владимира Путина снять санкции с России в обмен на украинское зерно — фейк, заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Россия готова помочь вывозу зерна из украинских портов без всяких условий, передаёт слова специалиста «ПолитЭксперт».

Что есть откровенная ложь! Путин увязал с отменой санкций российские поставки зерна и удобрений. Для выхода торговых судов из Одессы Россия никаких условий не выдвигала и не раз давала им гуманитарные коридоры. Врут и не краснеют! — утверждает Корнилов.

30 мая Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия готова содействовать беспрепятственному вывозу зерновых культур, заблокированных в портах Украины. В случае же отмены антироссийских санкций он пообещал в «существенном» объёме экспортировать удобрения и сельскохозяйственную продукцию.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не рассматривает возможность смягчить санкции в отношении РФ в обмен на содействие в вывозе зерна с Украины. Она подчеркнула, что санкции не препятствуют поставкам сельскохозяйственной продукции из России и Украины.