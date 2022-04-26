Политолог назвал решающий фактор при выборе преемника Жириновского Политолог Минченко заявил, что преемника Жириновского выберет Путин

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В ЛДПР ещё не выбрали нового лидера партии на замену Владимиру Жириновскому, однако ключевым фактором в решении этого вопроса станет мнение президента России Владимира Путина, считает политолог Евгений Минченко. Он подчеркнул, что на этот пост есть и другие кандидатуры, кроме временно и. о. лидера фракции Владимира Слуцкого, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В целом вопрос ещё не закрыт. Там есть сильные фигуры и помимо Слуцкого: есть губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, из депутатского корпуса — Ярослав Нилов, Алексей Диденко. На самом деле, не всё так однозначно. Я думаю, Путин примет решение. Жириновский сегодня канонизирован как один из идеологов нынешнего режима, — подчеркнул Минченко.

Он считает, что в партии сейчас нет такого же харизматичного лидера как Жириновский. Поэтому в ЛДПР, предположил Минченко, попытаются создать «образ коллективного руководства», при котором лидер партии, руководитель фракции и вице-спикер будут работать отдельно друг от друга.

Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Причиной смерти лидера ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. За его жизнь врачи боролись с 11 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Жириновского «ярким и талантливым» политиком, а его уход — невосполнимой потерей.