Политолог назвал причины вероятной отставки премьера Украины Шмыгаля Политолог Безпалько: Шмыгаля заменят марионеточным премьером

Фото: Zuma\TASS

Денис Шмыгаль

Вероятная отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и другие кадровые перестановки в Киеве не связаны с претензиями США к Украине из-за коррупции, заявил в разговоре с NEWS.ru глава национально-культурной автономии «Украинцы России», политолог Богдан Безпалько. По его словам, главной задачей новой команды будет лояльность к внешнему управлению страной.

Это означает смену кадрового состава: команду [президента Украины Владимира] Зеленского заменит [посол Украины в США] Оксана Маркарова. Из кого она состоит — непонятно. Вряд ли из людей сколько-нибудь значимых, функционал должностей на Украине плавающий, Маркарова может стать и премьером Украины, и главой офиса президента, — объяснил Безпалько.

Главной задачей обновленного состава политолог назвал полную лояльность к внешнему управлению. По его словам, фактически это значит быть «абсолютными марионетками, даже без какой-то декоративной субъектности».

Комментируя информацию о назначении жены президента Украины Елены Зеленской на пост главы партии «Слуга народа», Безпалько отметил, что она едва ли будет иметь какой-либо политический вес. По его словам, такая перестановка представляет собой «отступные» для президентской семьи. При этом он добавил, что в случае парламентских выборов правящая фракция сильно сдаст позиции, отметив, что «она и сейчас мало значения имеет».

А задача Шмыгаля была такая же — управлять экономикой Украины для противоборства с Россией и оказывать некие услуги Западу. Будут убирать всех постепенно — и Ермака, и Шмыгаля, и Зеленского. И менять их на более марионеточных, — сказал политолог.

Безпалько также заявил, что кадровые перестановки не могут быть связаны с претензиями США к Украине из-за коррупции, поскольку она является неотъемлемой частью существования киевской власти, основой государства и инструментом управления элитами.

Ее могут использовать, если кто-то из украинской элиты упрется, чтобы ее дискредитировать. Вот мы поддерживали Зеленского, а вскрылись факты коррупции, теперь мы поддерживаем Диму Разумкова, — пояснил эксперт.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский анонсировал кадровые перестановки в Киеве. По его словам, место премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля займет украинский посол в США Оксана Маркарова либо министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, а жена президента Украины Елена Зеленская возглавит правящую партию.