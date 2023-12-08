С Прилепиным «Справедливая Россия» поступила не очень справедливо. Люди из его движения «За правду» оказались не у дел после объединения со «Справедливой Россией». Кроме того, СР не выдвинула кандидата на выборы президента России в 2024 году. Прилепин, в принципе, может стать самовыдвиженцем в следующем году. Но я полагаю, что он не хотел бы стать конкурентом Путину сейчас, а стать преемником президента в 2030 году. У Прилепина может получиться. Ведь он яркая, неординарная личность, к тому же ветеран, — напомнил Марков.