Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» писатель Захар Прилепин хочет стать президентом России в 2030 году — и у него может получиться, заявил NEWS.ru директор Института политических исследований Сергей Марков. По мнению политолога, Прилепин — яркая, неординарная личность.
С Прилепиным «Справедливая Россия» поступила не очень справедливо. Люди из его движения «За правду» оказались не у дел после объединения со «Справедливой Россией». Кроме того, СР не выдвинула кандидата на выборы президента России в 2024 году. Прилепин, в принципе, может стать самовыдвиженцем в следующем году. Но я полагаю, что он не хотел бы стать конкурентом Путину сейчас, а стать преемником президента в 2030 году. У Прилепина может получиться. Ведь он яркая, неординарная личность, к тому же ветеран, — напомнил Марков.
Ранее Совет Федерации принял постановление о том, что выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что с принятием решения о дате выборов дается старт избирательной кампании. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в свою очередь пообещала, что выборы будут проведены в соответствии с ожиданиями граждан России.