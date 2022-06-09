Политолог Марков: США готовы смириться с потерей Донбасса для Украины

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Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в разговоре с NEWS.ru прокомментировал слова глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о том, что ЕС должен реализовать план по восстановлению Украины, который должен быть аналогичен Плану Маршалла. По его мнению, план американцев заключается в уступке Донбасса России. Они могут поступить так, как когда-то с Южной Кореей.

Европа хочет некий аналог плана Маршалла по Украине. Американский план представляет следующее: уступить России Донбасс, Херсонскую область, часть Запорожья, раз уж так получилось. А потом добиться того, что остановится российское наступление. Они имеют в виду «отыграем в корейском варианте», когда была война между Севером и Югом, потом война прекратилась, по 38-ой параллели была сделана линия разделения, потом американцы помогли Южной Корее развивать экономику. Сейчас она находиться в хорошем состоянии по сравнению с Северной Кореей. Сейчас они обсуждают, где же будет эта 38-я параллель, которая разделит Украину, а потом нужно восстанавливать, — считает эксперт.

Политолог напомнил, что план Маршалла должен был спасти Европу от коммунистов, потому что боялись распространения этих идей на всём континенте. Сейчас США планируют террористическим режимом консолидировать русофобский режим, полагает спикер.

Сейчас они не имеют такой проблемы. На Украине они хотят просто террористическим режимом консолидировать русофобский режим. Поэтому если есть террористическая диктатура, нет необходимости давать экономическую помощь. То же самое типо плана Маршала хотели сделать для России после СССР. Тоже идея была, что будет прозападная дружественная страна на месте России, но реальной угрозы захвата власти коммунистами или русскими националистами в РФ не было. Все эти желания ничем не закончились, не было никакой реальной помощи, Россия оказалась предоставлена себе, а советы западников развивать российскую экономику в 1990-е годы были настолько дурные, что Россия прошла через чудовищную экономическую социальную катастрофу. Эти 90-е годы на многие поколения вперед будут передаваться, как проклятые годы. С большой вероятность, тоже будет большое желание у Европы сделать план Маршалла, но они его не сделают, — подчеркнул Марков.

Еврокомиссия поделилась планами по созданию фонда RebuildUkraine, который станет определяющим для ЕС в выборе приоритетных проектов — фонд будет координировать финансирование. Работу фонда планируют построить на сочетании грантов и займов. Есть сведения, что в него предлагают направлять доходы от европейских активов российских бизнесменов, против которых были введены санкции.

Ранее политолог Константин Калачёв заявил, что США и Европы заинтересованы в восстановлении Украины. По его мнению, европейцы хотят, чтобы миллионы украинских беженцев вернулись в свои дома.