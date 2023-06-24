Политолог Гигин рассказал о тяжелом разговоре Лукашенко и Пригожина

Фото: president.gov.by

Телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», был сложным, заявил в эфире «Соловьев Livе» политолог Вадим Гигин. По его словам, Пригожин «сразу снял трубку».

Там сразу выпалили такое, мама не горюй. Был такой тяжелый разговор, как мне передавали, мужской, — заявил политолог.

Гигин добавил, что в ходе переговоров белорусский лидер изложил «определенный план», согласованный с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что детали разговора знают только первые лица и сам Пригожин.

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Ранее писали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшие шаги деэскалации.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, которому вменяют попытку организации вооруженного мятежа. В ФСБ России заявили, что со стороны бизнесмена прозвучали заявления, которые фактически являются призывами к началу гражданского конфликта.

24 июня Путин заявил в ходе обращения к гражданам, что власти жестко ответят на действия тех, кто пытается устроить мятеж.