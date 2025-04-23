Пушков сравнил ситуацию в Румынии перед выборами с природным катаклизмом Пушков: появление преемника Джорджеску вызвало политическое землетрясение

Появление у Кэлина Джорджеску, которого отстранили от выборов президента, преемника Джордже Симиона вызвало политическое землетрясение в Румынии, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, последние опросы показали высокий рейтинг Симиона в 35%. Сенатор задался вопросом, сможет ли этот кандидат продержаться в президентской гонке, учитывая ситуацию с Джорджеску.

В Румынии накануне майских президентских выборов — новое политическое землетрясение. У снятого с выборов Джорджеску появился преемник — тоже правый консерватор Симион, — написал Пушков.

Ранее издание Myśl Polska сообщило, что запрет кандидату Джорджеску участвовать в выборах президента Румынии и реакция Брюсселя указывают на вырождение Европы в диктатуру. Там отметили, что молчание Евросоюза в текущих реалиях имеет большое значение.

В статье говорится, что в авангарде поддержки диктаторских методов будут те, кто ранее выступал за либеральные ценности. По мнению экспертов, в долгосрочной перспективе ситуация обернется распадом Евросоюза в целом.

До этого центральное избирательное бюро Румынии отказалось утверждать кандидатуру Джорджеску на выборах президента страны. Голосование назначено на 4 мая.