«Политическое сумасшествие»: Пушков ответил Болтону о ядерной войне Пушков назвал «политическим сумасшествием» слова Болтона о ядерной войне

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Алексей Пушков

Признаком политического сумасшествия назвал заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости пересмотра числа ядерных боеголовок для противостояния России и Китаю член Совета Федерации Алексей Пушков. Он отметил, что американский политик не думает, на что будут похожи непосредственно США в случае ядерного конфликта.

Одержимость победой в ядерной войне — очевидный признак политического сумасшествия. <...> Но ужас в том, что именно в таких категориях рассуждает значительная часть американского правящего класса: они намерены выиграть (??!) в ядерной конфронтации, — написал Пушков в личном telegram-канале.

Ранее Джон Болтон заявил, что Вашингтону следует пересмотреть вопрос, касающийся ядерных боеголовок и систем, на случай возможного противостояния с Россией и Китаем. По мнению экс-советника, США могут столкнуться с ядерной конфронтацией с РФ, и если Вашингтон выйдет из нее победителем, ему сразу же грозит противостояние с КНР.

Некоторое время назад Пушков заявил, что между Китаем и США начался «глубокий» конфликт, который постепенно развивается. Парламентарий добавил, что конфликт избежать не удастся из-за шагов, которые были приняты обеими странами. По его словам, одним из таких решений стало намерение американских властей ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом.