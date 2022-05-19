«Политический дефолт»: Медведев о запрете России отдавать долги в долларах Медведев назвал «политическим дефолтом» запрет России платить по долговым обязательствам в долларах

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал запрет России расплачиваться по долговым обязательствам в долларах политическим дефолтом и отметил, что это ещё «не самое плохое решение», которое никак не скажется на финансовой репутации страны. Политик в своём Telegram-канале подчеркнул, что Москва может погашать долги в любой валюте, в том числе и в рублях, если никто не будет создавать для неё искусственных проблем.

Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем, — написал Медведев.

Он призвал рассматривать подобные действия США как «виновное поведение кредитора» или «форс-мажор», что создаёт дополнительные технические помехи для исполнения обязательств. Зампред Совбеза отметил, что Байден на фоне инфляции и энергетического кризиса в Штатах своим решением оставил без денег и американских держателей долговых бумаг.

Медведев также допустил ситуацию, в которой Россия и вовсе откажется платить по долгам и направит эти деньги на «те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам».

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон вряд ли продлит лицензию России на обслуживание долларового внешнего долга, однако окончательного решения, по её словам, ещё не принято. Она также отметила, что в случае если Москва объявит технический дефолт, ситуация в стране существенно не изменится, поскольку санкции уже «отрезали её от мирового рынка капитала».