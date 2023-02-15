«Политические чистки»: Захарова об увольнении выпускников МГИМО в Польше Захарова отреагировала на увольнения выпускников МГИМО из МИД Польши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik сравнила увольнения выпускников МГИМО из польского Министерства иностранных дел с методами средневековой инквизиции. Она отметила, что данные шаги являются политической чисткой и грубым нарушением прав человека.

Я считаю, МИД Польши не надо стесняться называть вещи своими именами. Они провели чистку. Это так и называется — политическая чистка, — сказала она.

14 февраля стало известно, что всех выпускников Московского государственного института международных отношений уволили из Министерства иностранных дел Польши в рамках декоммунизации. Как заявил глава ведомства Збигнев Рау, МГИМО был «частью великого проекта советского империализма» и «инвестицией в функционирование российского империализма».

Министр уточнил, что выпускников МГИМО уже два месяца нет среди сотрудников МИД Польши. Сколько именно человек пришлось уволить, он не сообщил.