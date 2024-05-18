«Политическая болтовня»: Захарова о решении ФРГ закрыть дело Герхартца Захарова назвала сокрытием истины решение ФРГ прекратить дело Герхартца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Решение Германии закрыть дело инспектора ВВС Инго Герхартца, чей разговор об ударах по Крымскому мосту стал достоянием общественности, является попыткой скрыть истину, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Берлин сознательно отказывается от реальных действий в угоду политической болтовне, передает РИА Новости.

Имеем в виду сознательный отказ от реальных действий в угоду политической болтовне, дезинформации и, как результат, сокрытию истины, — заявила Захарова.

Вместе с этим Запад подхватывает любые голословные обвинения в адрес России, добавила дипломат. Она напомнила о деле Скрипалей, многолетнее расследование которого не привело ни к каким результатам. По словам Захаровой, в этом случае Лондон точно так же предпочел организовать дезинформационную компанию против РФ, не предоставляя ни единого доказательства. Учитывая этот опыт, возникает ощущение, что такая же судьба постигнет расследование взрывов на «Северных потоках», отметила она.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что у нее появилась аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждают удары по Крымскому мосту, в том числе с использованием ракет Taurus. Она обнародовала данный разговор в Сети.