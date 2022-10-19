Полиция перешла на усиленный режим службы в приграничных регионах России Глава МВД Колокольцев заявил о переводе полиции на усиленный режим несения службы в регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о переводе личного состава ведомства (куда входит полиция) на усиленный режим несения службы в некоторых регионах РФ, передает Lenta.ru. По словам министра, особое внимание сотрудники правоохранительных органов уделят приграничным с Украиной территориям.

Среди новых вызовов — агрессивная политика коллективного Запада, откровенно провокационный и террористический характер действий правящего киевского режима, — заявил Колокольцев в ходе выступления в Госдуме.

По словам руководителя ведомства, для того чтобы противостоять этим вызовам, министерство проводит мероприятия по «недопущению осложнения оперативной обстановки».

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Также во всех остальных регионах России вводится режим базовой готовности, который предусматривает усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов транспорта.