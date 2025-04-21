Полиция и школы будут обмениваться данными по детям-мигрантам В правительстве одобрили передачу МВД данных о детях-мигрантах в школах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России и региональные департаменты образования будут обмениваться данными о несовершеннолетних иностранных гражданах, сообщает РБК. Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В тексте законопроекта, на который ссылается издание, говорится, что к таким сведениям будут относиться результаты тестирования ребенка на знание русского языка при приеме в школу, данные о зачислении ребенка в школу или колледж. Также в МВД будут получать данные о заявлении на прием ребенка в школу от родителей, включенных в реестр контролируемых лиц.

Ранее в электронной базе Госдумы появился законопроект, согласно которому мигрантам могут запретить оформление самозанятости. Речь идет об иностранных гражданах, которые внесены в реестр контролируемых лиц МВД РФ. К ним хотят применять специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».

До этого член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов заявил, что в России миграционные проблемы связаны с действиями диаспор и олигархов, которые способствуют переселению целых семей мигрантов. По его мнению, это делается для лоббирования так называемого народозамещения через выходцев из Средней Азии.