Полиции запретят наказывать бизнес за нарушение требований органов надзора

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России и Генпрокуратуре внести изменения в законодательство, запрещающие полиции наказывать бизнес за нарушение требований надзорных органов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Срок исполнения поручения установлен до 1 октября 2023 года.

Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, — говорится в документе.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Ранее президент России поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову оказать помощь бизнесу в Белгородской области. Региональные предприниматели пострадали от обстрелов со стороны ВСУ, поэтому также необходимо оказать содействие в восстановлении предприятий, указал глава государства.