Полгода за решёткой: что сейчас известно о деле ректора Зуева Руководитель «Шанинки» остался в СИЗО до нового решения суда

Фото: msses.ru//Global Look Press

Второй кассационный суд признал незаконным помещение ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева под стражу. Однако 68-летнй учёный (он. кстати, не был отстранён от ректорской должности на время следствия) останется в СИЗО до определения новой меры пресечения. В чём обвиняют профессора и как развивается это дело — в материале NEWS.ru.

Борьба постановлений

Изменения меры пресечения для Сергея Зуева ждали давно. Адвокат учёного Сергей Севрук надеялся именно на заседание 9 июня. До этого он объяснял NEWS.ru, что мнения политиков и общественников по делу для суда значения не имеют, поэтому раньше, несмотря на все заявления, профессор оставался под стражей. Однако в этот раз рассматривалось постановление судьи Верховного суда, который посчитал решение об аресте Зуева незаконным.

Действительно, после нескольких продлений срока ареста и даже решения Мосгорсуда о том, что помещение ректора под стражу было законным, кассационный суд отменил постановление о мере пресечения. Как объяснил Севрук после заседания, учёный останется в СИЗО до нового решения Мосгорсуда — сейчас было отменено первое постановление о его заключении под стражу, но с тех пор арест неоднократно продлевался.

Дело Зуева

Зуев попал в СИЗО в начале ноября 2021 года. Тогда Мосгорсуд заменил ему домашний арест на заключение под стражу. На том заседании рассматривалась апелляция прокуратуры на отказ нижестоящей инстанции отправить учёного под арест. Его адвокат Руслан Кожура говорил, что прокуратура на процессе доказывала физическую возможность фигуранта находиться под стражей, но не приводила аргументов о необходимости изменить меру пресечения.

При этом доказать, что Зуев может находиться в СИЗО, формально действительно было необходимо: незадолго до этого учёного госпитализировали с инфарктом миокарда, он перенёс срочную операцию на сердце. Прокуратуре удалось перед судом обосновать, что здоровье фигуранта достаточно хорошее, чтобы содержаться под стражей.

Однако за те полгода, что профессор был в следственном изоляторе, события неоднократно демонстрировали обратное. Уже на следующий месяц после ареста в Тверской суд, где рассматривалось дело о продлении содержания учёного под стражей, пришлось вызывать скорую помощь: мужчине стало плохо. Это происшествие не убедило суд, и срок содержания ему в итоге был продлён.

Фото: Скриншот с видео пресс-службы суда Сергей Зуев (в центре)

В декабре 2021 года профессора пришлось перевести из изолятора «Матросская Тишина» в гражданскую клинику, чтобы специалист мог осмотреть мужчину. Позднее на состояние здоровья Зуева обращали внимание и общественники. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи в начале февраля говорил, что состояние здоровья Зуева резко ухудшается: на тот момент он не всегда мог встать с кровати. Он обращал внимание, что профессору не предоставляется необходимое лечение. В УФСИН при этом считали состояние арестанта удовлетворительным.

В конце мая, как рассказывал NEWS.ru адвокат Сергей Севрук, состояние здоровья его подзащитного оставалось плохим.

Ему 68 лет исполнилось. Болезней выше крыши. У него через день-два гипертонические кризы, давление скачет, — рассказывал юрист.

Защитник уверен, что само помещение под стражу Зуева было неправильным решением. Он напоминает, что в первое время после предъявления обвинения профессор находился под домашним арестом. До сих пор нет ни одного свидетельства, что фигурант как-то нарушил меру пресечения: он не пытался контактировать с людьми, не выходил в интернет.

Следователь даже разрешал ему на следственные действия приезжать без сопровождения, садись в такси и приезжай, — отметил юрист.

Адвокат Зуева не единственный, кто считает заключение профессора в СИЗО чрезмерной мерой пресечения. Об этом же говорили представители научного и преподавательского сообщества, написавшие открытое письмо. Кроме того, с аналогичным заявлением выступал президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека ещё в декабре 2021 года.

Не вижу никакой необходимости держать человека за решёткой по тем составам, которые ему вменяются, — подчеркнул глава государства.

Однако слова Путина не привели к скорому изменению ситуации, арест после этого заявления продлили.

9 июня в суде рассматривалось ходатайство, направленное в Верховный суд омбудсменом Татьяной Москальковой. Она тоже последовательно требовала отмены ареста учёного, посещала его в изоляторе и писала обращения в прокуратуру.

Дело Раковой

В СИЗО Зуев оказался из-за обвинений по делу, которое в СМИ получило название «дело Раковой» — по фамилии другого фигуранта, бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Самого Зуева обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, он был в сговоре с Раковой и принимал участие в заключении фиктивных трудовых договоров сотрудников Минпросвещения с РАНХиГС для получения ими зарплаты.

Фото: Фото скриншот с видео пресс-службы суда Сергей Зуев (в центре)

История с трудоустройством в РАНХиГС — только один из эпизодов дела. Также следствие считает, что Марина Ракова заключала фиктивные трудовые договоры Фонда новых форм развития образования с несколькими другими фигурантами.

Однако основа дела, выделенная сейчас в отдельное производство, касается проекта «Учитель будущего» — по мнению силовиков, фигуранты решили похитить выделенные на него деньги. «Шанинка», которую возглавлял Зуев, была подрядчиком по выполнению двух контрактов с Фондом новых форм развития образования, подведомственным Минпросвещения.

В основе дела лежит экспертиза этих контрактов, которую организовало следствие. В ней, как писал Forbes, говорится, что «Шанинка» выполнила контракты не по техническому заданию. Поэтому результаты, считают эксперты из Российской академии образования, неприменимы на практике.

По делу помимо самой Раковой и Зуева арестованы бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова. Вину признала только последняя.

После работы в Минпросвещения Ракова трудилась в «Сбере», где занималась образовательными технологиями. По мнению источников «Медузы» (юрлицо SIA «Medusa Project» признано Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента), её деятельность на этом посту мешала монополии издательства «Просвещение», выпускающего учебники и научные пособия. Это, пишет издание, могло повлиять на расследуемое дело.