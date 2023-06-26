«Покушение на внутреннюю стабильность»: Зюганов о попытке военного мятежа Зюганов назвал покушением на стабильность попытку военного мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону. Боец ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

Попытка военного мятежа, совершенная частной военной компанией «Вагнер», является «покушением на внутреннюю стабильность», считает председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Комментируя ситуацию KP.RU, он отметил, что данная ситуация могла бы оказаться опасной для России. Он также подчеркнул важную роль президента Белоруссии Александра Лукашенко в разрешении сложившейся ситуации.

Вот в этот раз была попытка покушения, прежде всего, на внутреннюю стабильность и не случайно президент сказал — смута погубит страну. И слава Богу, что нашли разумное решение. Дай Бог здоровья Лукашенко, — подчеркнул Зюганов.

По его словам, лидер Белоруссии предложил вариант разрешения проблемы, а не просто посредничество. Зюганов подчеркнул, что теперь нужно «навести жесткий порядок». Он уточнил, что у России осталось около пяти месяцев, чтобы переломить ситуацию на Украине. Сейчас ВС РФ удалось добиться некоторого успеха, но необходимо закрепиться на своих позициях.

Кроме того, лидер КПРФ отмечает, что необходимо укреплять государственность и повышать уровень патриотизма среди населения. По его мнению, в армии должно быть единоначалие и все должны выполнять приказы Верховного Главнокомандующего. Зюганов уточнил, что 26 июня проводится встреча лидеров фракций у спикера Госдумы Вячеслава Володина, где предстоит обсудить события прошедших выходных.

Военный обозреватель Виктор Баранец ранее заявил, что необходимо принять закон о ЧВК как можно скорее в связи с произошедшей попыткой вооруженного мятежа. По его словам, подобные организации часто защищают не интересы страны, а газовых, угольных, лесных и банковских структур, охраняя личную собственность олигархов.