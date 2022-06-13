Поклонская объяснила свою отставку Поклонская: указ об отстранении от должности замглавы Россотрудничества связан с переходом на другую работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Поклонская

Наталья Поклонская объяснила, что подписанный 13 июня президентом России Владимиром Путиным указ о ее отстранении от должности замглавы Россотрудничества связан с переходом на другую работу. В своем Telegram-канале она поблагодарила главу государства за поддержку и доверие.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу, — написала Поклонская.

Поклонская начала работу в качестве заместителя руководителя Россотрудничества 7 февраля этого года, указ о ее назначении был подписан Путиным 2 февраля. В ее обязанности входила защита прав россиян в других странах и управление в сфере культуры.

Осенью 2021 года Поклонская была назначена на должность посла России в Кабо-Верде, но к месту этой работы она не выезжала в связи с «изменившимися личными обстоятельствами».