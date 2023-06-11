Показаны кадры уничтожения катеров ВСУ, пытавшихся атаковать «Приазовье»

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало видео отражения нападения украинских катеров-дронов, атаковавших корабль «Приазовье» в водах Черного моря. На них видно, как экипаж поражает из штатного вооружения корабля приближающиеся беспилотные катера. В результате точного попадания надводный дрон ВСУ взорвался.

В Минобороны сообщили, что российский корабль повреждений не получил и после отражения атаки продолжил выполнение поставленных задач.

Это не первая атака украинских надводных дронов на корабли ВМФ России. Так, 24 мая Минобороны сообщило, что утром того дня ВСУ безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами корабль «Иван Хурс» Черноморского флота, выполнявший задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в экономической зоне Турции.

Все суда противника были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее Босфора.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что до конца 2023 года Военно-морской флот России ожидает поступления 30 кораблей, катеров и судов. Отмечалось, что с начала года российские моряки уже получили шесть кораблей и судов различных классов.