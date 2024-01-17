«Поймут цену жизни»: Милонов о предложении отправлять на СВО за разводы Депутат Милонов: отправка в зону СВО за разводы поможет «понять цену жизни»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов, выступивший с предложением отправлять в зону специальной военной операции за разводы, пояснил, что такая мера позволит людям «понять цену жизни». При этом в беседе с «360» парламентарий подчеркнул, что его идея касается «негодяев, которые шляются, пьют, бьют жен, изменяют им».

Их надо отправлять туда, пусть поймут цену жизни, — заявил депутат.

Он также раскритиковал предложение депутатов от ЛДПР выдавать по 10 тысяч рублей молодоженам. По словам Милонова, в таком случае за разводы надо брать штраф в размере 100 тысяч рублей. Сам парламентарий подчеркнул, что такой подход в любом случае не сработает, так как большинство людей регистрируют отношения не из финансовых побуждений, а исходя из собственных ценностей. По его мнению, проблема не в малом количестве новых браков, а в большом числе разводов.

Вот с чем надо бороться. И понятно, что палкой и рублем это делать не получается. У меня на этот счет есть свое мнение, я готовлю законопроект, который позже мог бы озвучить, — добавил депутат.

Милонов ранее предложил ввести наказание для разводящихся россиян. Во время заседания комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства он заявил, что за расторжение брака можно штрафовать граждан на 100 тысяч рублей или отправлять в зону спецоперации на обязательные работы.