«Пойдем вперед»: Памфилова об инаугурации Путина Памфилова: инаугурация Путина стала логическим следствием выборов

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Элла Памфилова

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что инаугурация президента России Владимира Путина стала логическим следствием прошедших выборов. В разговоре с LIFE.ru она подчеркнула, что дальше страна пойдет только вперед, формируя собственную систему ценностей, мировоззрение и стратегию развития государства. Памфилова также отметила, что Западу стоит одуматься.

Дальше мы пойдем вперед, формируя нашу систему ценностей, мировоззрения, стратегию развития страны. Запад, одумайся. Ну он такой, безнадежный, — высказалась глава Центризбиркома.

Памфилова уточнила, что в ходе выборов президента народ показал свою волю. По ее словам, россияне продемонстрировали стремление отстоять интересы страны.

В Кремле ранее началась церемония вступления Владимира Путина в должность президента России, инаугурация по традиции проходит в Большом Кремлевском дворце. Путин, набравший 87,28% голосов избирателей по итогам выборов, в пятый раз займет высший государственный пост страны.

До этого голливудский актер с российским гражданством Стивен Сигал прибыл на церемонию инаугурации. На кадрах видно, что артист стоит на красной ковровой дорожке Большого Кремлевского дворца. Он надел свое традиционное кимоно в стиле айкидо.