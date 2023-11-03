Подсчитаны общие потери Евросоюза от введенных против России санкций Замглавы МИД Грушко: потери ЕС от антироссийских санкций составили $1,5 трлн

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Общие потери Евросоюза от мер, введенных против России в связи с началом спецоперации, составили порядка $1,5 трлн, сообщил заместитель главы МИД Александр Грушко в кулуарах Веронского евразийского экономического форума. Речь идет как о принятых санкциях, так и о последствиях сворачивания сотрудничества с РФ, передает ТАСС.

Общие потери Европейского союза — это самые скромные подсчеты — от введенных санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией составляют примерно $1,5 трлн, — рассказал Грушко.

Объем торговли между Россией и Евросоюзом мог бы составить примерно €700 млрд в этом году, однако в 2022 году после введения санкций он снизился до €200 млрд. По прогнозам, в текущем году показатель будет меньше €100 млрд, уточнил Грушко.

Потом эта цифра может стремиться и к нулю, — добавил заместитель главы МИД.

Ранее эксперты Forbes заявили, что за полтора года боевых действий на Украине и связанного с ними санкционного давления Запада российская экономика не рухнула. При этом они отметили, что «двигатель работает на износ». Несмотря на это, положение экономики РФ лучше, чем в некоторых странах Западной Европы, говорится в публикации.