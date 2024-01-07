Подразделение спецназа «Гром» перешло в состав Росгвардии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специальное подразделение «Гром» полностью перешло в состав Росгвардии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. На сегодняшний день все мероприятия по переводу сотрудников спецназа «реализованы в полном объеме». «Гром» до этого находился в ведении Министерства внутренних дел России.

Проведена работа по переводу в Росгвардию сотрудников органов внутренних дел РФ, замещавших должности в подразделениях специального назначения «Гром», подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне, — говорится в сообщении.

Спецподразделение «Гром» создали в 2003 году в структуре Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. С 2016 года оно стало специальным подразделением МВД. Основными функциями бойцов «Грома» является силовая поддержка следственных и оперативных мероприятий подразделений МВД и других правоохранительных ведомств.

Ранее председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового начальника Главного управления Росгвардии по Москве. По словам парламентария, им стал генерал-майор Василий Сонин. Ни столичное управление Росгвардии, ни пресс-служба Кремля на тот момент не публиковали указ о назначении Сонина.