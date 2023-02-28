Подпись Путина поставила крест на договорах России с Советом Европы Путин подписал закон о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, говорится на официальном портале правовой информации. Этот закон затрагивает, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава Совета Европы.

В связи с прекращением членства РФ в СЕ считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, — следует из текста документа.

В документе также указывается, что перестали действовать в том числе Европейская конвенция о пресечении терроризма, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Европейская социальная хартия от 3 мая 1996 года и в районе 10 других протоколов.

В марте 2022 года Россия сообщила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Российская сторона пояснила, что будет выполнять решения ЕСПЧ, только в соответствии с Конституцией РФ. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала комитет министров европейского совета потребовать выхода Москвы из организации. Подавляющее большинство депутатов отдали свои голоса за эту инициативу. Россия порвала с организацией 16 марта 2022 года.