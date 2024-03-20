«Подпалить регион»: Захарова назвала задачу-максимум НАТО Захарова: задача-максимум НАТО состоит в открытии второго фронта в Закавказье

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Мария Захарова

Задачей-максимум НАТО на данный момент является открытие второго фронта против России в Закавказье, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, достигнутые при посредничестве Москвы договоры работают для Запада как красная тряпка, передает ТАСС. Дипломат указала, что Россия прокладывает дорогу к миру, основанную на взаимоуважении.

[У НАТО] есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион. <...> Те договоренности, которые были достигнуты при посредничестве России, буквально сработали как красная тряпка для Запада, потому что это была дорога к миру, основанная на взаимном уважении и взаимном учете интересов, — заявила Захарова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что война между Азербайджаном и республикой может начаться в конце недели. По его словам, риск увеличится, если Ереван не согласится на компромисс по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен. Об этом премьер сообщил, когда встретился с жителями Воскепар. Он также указал на необходимость обозначить фактическую границу Армении.