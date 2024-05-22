Подозреваемым в массовом убийстве под Херсоном предъявлены обвинения Фигурантам дела об убийстве семи человек в Абрикосовке грозят пожизненные сроки

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, обвиняемым в убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области предъявлены обвинения. Источники агентства утверждают, что им грозят сроки вплоть до пожизненного заключения. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Собеседники издания уточнили, что дело расследует Главное военное следственное управление СК РФ. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям об убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В конце апреля РИА Новости стало известно, что двое задержанных по подозрению в убийстве семи человек в Херсонской области, по предварительным данным, находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. По информации источника агентства, они сожгли тела двух убитых — своих знакомых, и дом местных жителей, в котором продавалось спиртное.

Российских солдат Александра О. и Александра К., которые были задержаны по делу об убийстве семерых мирных жителей в Херсонской области, ранее передали военной полиции, сообщал РБК источник в территориальном отделении МВД. По данным журналистов, оба бойца признали свою вину. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.