Подозреваемую в убийстве Татарского объявили в розыск МВД объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военкора Татарского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, следует из базы данных ведомства. Ранее СМИ сообщали, что женщина уже была задержана.

Трепова Дарья Евгеньевна, 16 февраля 1997 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ, — следует из базы розыска МВД.

Также в розыск был объявлен автомобиль Volkswagen Polo, на котором подозреваемая Дарья Трепова могла покинуть кафе в Санкт-Петербурге.

Взрыв, убивший Татарского, произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе на Университетской набережной. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 32 человек. Из них 24 человека были госпитализированы. Среди раненых оказалась 14-летняя девочка.

По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Сама девушка находится в одной из больниц.

По информации других источников, подозреваемая, которой и оказалась Трепова, уже задержана. Девушка 1997 года рождения доставлена к следователю. Также появилась видеозапись штурма квартиры подозреваемой.