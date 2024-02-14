«Подошли вплотную»: Путин о российских вакцинах от рака Путин: Россия вплотную подошла к созданию вакцин против рака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские ученые близки к созданию иммуномодулирующих препаратов нового поколения, которые можно считать полноценными вакцинами от рака, заявил президент РФ Владимир Путин на заседания Форума будущих технологий. По его словам, которые приводит РИА Новости, скоро такие препараты будут активно использоваться в рамках индивидуальной терапии.

Добавлю также, что мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака — и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии, — сказал президент.

Ранее Путин также заявлял, что Россия открыта для новых проектов в области здравоохранения в сотрудничестве с иностранными партнерами. Он отметил, что главным приоритетом в развитии медицины должна стать грамотно выстроенная система помощи каждому человеку.

Он также предложил повысить размер заработных плат дополнительными выплатами медикам в малых городах и селах. Так, с 1 марта в городах, где живет от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно, помимо базовой заработной платы, будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч рублей.