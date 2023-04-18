Милонов назвал подонком написавшего на него жалобу владельца вейп-шопа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов назвал подонком и негодяем решившего подать на него жалобу владельца петербургского вейп-шопа, в котором парламентарий угрожал продавцу. Комментируя ситуацию «Газете.Ru», Милонов отметил, что эту сеть якобы постоянно ловят на продаже несовершеннолетним электронных средств доставки никотина. Он добавил, что хозяин точки надоел ему из-за постоянных жалоб со стороны родителей.

Владелец сети — подонок и негодяй. Вот моя позиция. Эта сеть мне давно уже надоедает, потому что год мы ловим их постоянно на торговле вейпами, и владелец сети это прекрасно знает. Я считаю, что этих негодяев у нас не должно быть. И этот бизнес бесполезный и вредный для страны и для общества, — заявил депутат.

По словам парламентария, продавец, которому он угрожал диареей, сидел «с перевязанными венами» и «смещенными от наркотиков глазами». Кроме того, депутат обратил внимание на наличие у него большого количества татуировок. Милонов пояснил, что надеется на уничтожение бизнеса по продаже вейпов в России, так как из-за курения наносится вред здоровью граждан.

Ранее парламентарий вломился в вейп-шоп в Пушкино на Оранжерейной улице, где начал кричать на продавца из-за того, что витрины магазина не были затемнены. Сотрудник объяснил, что выкладка осуществляется согласно законодательству. В ответ Милонов начал оскорблять продавца. В ответ владелец вейп-шопа пообещал подать на него жалобу за грубое обращение с продавцом. Руководитель сети рассказал, что в ближайшее время обратится с заявлением в соответствующие органы.