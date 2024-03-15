«Подонки»: Памфилова пригрозила тюрьмой тем, кто заливает урны на участках Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны на участках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

Преднамеренная порча избирательных урн, включая заливание их жидкостями, грозит лишением свободы на срок до пяти лет, сообщила на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова. Вандалов, которые совершают такие действия, она назвала подонками, передает ТАСС.

Это 141-я статья Уголовного кодекса — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссий, до пяти лет. Специально для всех подонков, которые готовы из-за этих сребреников уничтожить голоса людей, которые пришли, проголосовали, — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что вандалы, заливавшие жидкости в урны, задержаны, Следственный комитет возбуждает соответствующие дела. По словам главы ЦИК, многие вандалы признались, что заливали урны за деньги.

Фактически это чистосердечное признание в своем фиаско и переход на такие методы, которые вызывают просто отвращение. Мы их сейчас рассмотрим. Заливать, нанимать, как это делали у нас разные группы воздействия, за деньги. Уже те, кого задержали, они признаются, что делали это за деньги, — сказала Памфилова.

Ранее сообщалось, что москвичка залила зеленкой урну с бюллетенями на избирательном участке на Алтуфьевском шоссе. Злоумышленницу инструктировали по телефону, она выкрикивала проукраинские лозунги. В Следственном комитете заявили, что на девушку завели уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Общественная палата сообщала об аналогичном инциденте в Ростовской области. На фоне этого зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн с бюллетенями на выборных участках. В двух регионах, по его словам, злоумышленники испортили урны, влив в них чернила.

Кроме того, 15 марта женщина подожгла будку для голосования на одном из избирательных участков в Москве. По данным канала, инцидент произошел на юго-востоке российской столицы, виновнице может грозить до пяти лет лишения свободы.