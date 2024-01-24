«Подохнет, как последняя собака»: депутат пригрозил предателям родины Депутат Луговой пригрозил предателям родины тюрьмой и конфискацией

Любой, кто попытается нанести ущерб родине, лишится всего и «подохнет» за пределами России, «как последняя собака», заявил депутат от ЛДПР Андрей Луговой. Так он прокомментировал новый законопроект, который предусматривает конфискацию имущества у осужденных в том числе за дискредитацию ВС РФ. Документ в первом чтении приняла Госдума.

Депутат отмечает, что некоторые граждане России призывают нарушать национальную безопасность страны, «убежав из страны», но продолжают жить на деньги, которые им поступают из России. Луговой подчеркнул, что подобная ситуация больше не повторится.

Любой, кто попытается нанести ущерб своей родине, своей стране и гражданам РФ, лишится всего и подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака. Если мы посмотрим судьбы всех предателей, негодяев, которые покинули стены нашей родины и там воевали против нее, то, как правило, их судьба незавидна. Либо они заканчивают пьянством, наркоманией, либо пропадают бесследно, — сказал Луговой.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от партии «Новые люди» намерены проголосовать против нового законопроекта. По словам лидера фракции Алексея Нечаева, согласно тексту законопроекта, конфискации могут подлежать деньги, ценности или другое имущество, используемое для финансирования преступной деятельности против безопасности государства.

В случае если законопроект будет принят и вступит в силу, Уголовный кодекс РФ подвергнется изменениям, отметил он. В частности, все преступления диверсионной направленности будут признаны деятельностью, направленной против государственной безопасности.