Подмосковным котельным добавили 10 млрд рублей на модернизацию Андрей Воробьев: на модернизацию котельных дополнительно выделят 10 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области на модернизацию котельных и аварийных участков тепловых сетей дополнительно выделят свыше 10 млрд рублей, сообщает «360» со ссылкой на информацию губернатора региона Андрея Воробьева. По его словам, во всех городских округах Подмосковья провели проверку состояния тепловых и электросетей, намечен план по их ремонту и подготовке к новому осенне-зимнему сезону.

Чтобы обеспечить качественную подготовку к зиме, наметили новый большой объем работы и в рамках инвестиционного тарифа, и в рамках дополнительных ассигнований на осенне-зимний сезон. <...> Дополнительно будет выделено не менее 10 млрд рублей, что позволит закрыть опасные аварийные участки в Подмосковье и модернизировать ряд тепловых пунктов и котельных, — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что стабильность системы можно обеспечить только постоянными инвестициями в сферы тепло-, водо- и электроснабжения. Воробьев добавил, что по этим вопросам налажено тесное сотрудничество с правительством России, в частности, с МинЖКХ и Минэнерго, а также с профильными вице-премьерами и комитетами Госдумы.

В феврале сообщалось, что жители подмосковного Подольска, которые остались без отопления в разгар январских морозов, получили высокие счета за ЖКХ. В квитанциях была указана сумма, в четыре-пять раз превышающая обычную.