Подмосковный губернатор рассказал о пользе ПМЭФ для бизнеса Губернатор Воробьев: на ПМЭФ были приняты системные решения для малого и среднего бизнеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

Главной задачей прошедшего в Санкт-Петербурге очередного международного экономического форума стало развитие экономики и привлечение инвесторов, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании подмосковного правительства. Как сообщает «360», глава региона отметил важность договоренностей, достигнутых в рамках ПМЭФ-2023.

Мы встречаемся после важного события в Санкт-Петербурге — это международный экономический форум. Большая повестка. Самое ключевое там — выступление нашего президента. Цель — развивать экономику, привлекать инвесторов. <...> Наша задача — создавать необходимые условия для того, чтобы и образовывалась новые предприятия, и были приняты системные решения, которые позволяют малому и среднему бизнесу реализовываться, — подчеркнул Воробьев.

Губернатор рассказал, что в этом году на форуме присутствовало большое число представителей деловых кругов из Индии, Китая, Турции, ОАЭ, а также отечественных бизнесменов.

Ранее советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков сообщил, что в рамках мероприятия были заключены около тысячи соглашений на сумму почти 4 трлн рублей.