Подмосковье и Китай договорились о развитии важного инвестпроекта Андрей Воробьев: Московская область и Китай продолжат развивать проект «Гринвуд»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономические и инвестиционные связи Московской области и Китайской Народной Республики продолжают динамично развиваться, и ярким примером сотрудничества является международный комплекс «Гринвуд» в Красногорске, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Как сообщает «360», глава региона в ходе своего визита в Пекин обсудил с китайскими партнерами запуск второй очереди бизнес-парка.

Как уточняет издание, международный бизнес-парк «Гринвуд» в подмосковном Красногорске ежегодно вносит вклад в товарооборот между Россией и Китаем в размере около $6 млрд. Парк представляет собой 15 зданий, включающих выставочную зону, конгресс-центр, гостиницу и офисы целого ряда крупных бизнес-резидентов из разных стран мира. Этот центр стал крупнейшим налогоплательщиком в Подмосковье.

Предприятие создало около 12 тысяч рабочих мест, а резидентами парка стали более 300 предприятий из 14 стран мира, 170 из них — из Китая, — подчеркнул Андрей Воробьев.

В ходе переговоров с гендиректором бизнес-парка Чжоу Лицюнем и председателем совета директоров China Chengtong Holding Group Ltd. Чжу Бисинем губернатор обсудил открытие второй очереди комплекса, с запуском которого ожидается не только рост числа рабочих мест, но и инвестиций в бюджет Подмосковья, сообщает издание.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Московская область входит в топ-3 российских регионов по итогам премии «Экспортер года», развивая в условиях западных санкций восточное направление. По словам губернатора, свою продукцию за рубеж поставляют около шести тысяч областных предприятий.