Подмосковье и Донецк договорились об участии в проекте помощи детям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Московской области и Донецка договорились о совместном участии в проекте «Старший брат», рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Как сообщает «360», цель проекта — помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей, эвакуированных из зоны боевых действий в ДНР и ЛНР, интегрироваться в новую для них среду. Программа коснется более чем 300 детей.

С коллегами из Донецка подписали соглашение «Старший брат» — будем помогать ребятам из малообеспеченных и многодетных семей встроиться в новую для них среду. <...> Сейчас они живут в Подмосковье. Ребята занимаются единоборствами, ходят в музеи, развлекательные центры. Эту работу продолжим, — пообещал Воробьев.

Как напоминает издание, проект «Старший брат» стартовал в 2016 году в Жуковском. Его целью является социализация подростков из сложных семей, помощь им с досугом и приобщение к здоровому образу жизни. Сегодня участниками программы являются более пяти тысяч подмосковных детей, и власти намерены поделиться этим опытом и наработками с коллегами из других, в том числе и новых, регионов России.

Соглашение о совместном участии в проекте подписали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и и. о. министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров, сообщило издание.

Ранее Андрей Воробьев поддержал идею признать все закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) малыми городами. Всего таких образований в области пять: Восход, Молодежный, Звездный Городок, Власиха и Краснознаменск.