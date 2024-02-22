«Подливают масло в огонь»: Антонов о действиях США вокруг Украины Посол Антонов: США втягивают нейтральные страны в конфликт на Украине

Фото: МО Украины

Администрация американского президента Джо Байдена втягивает нейтральные страны Глобального Юга в конфликт на Украине, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, которые приводит Telegram-канал посольства, Вашингтону следует перестать подливать масло в огонь и сосредоточить внимание на помощи партнерам.

Вашингтону и его сателлитам вместо подливания масла в огонь украинского конфликта и втягивания в него нейтральных государств Глобального Юга следовало бы озаботиться выделением действенной помощи партнерам, — заявил Антонов.

Посол напомнил, что именно такие вопросы обсуждаются на площадке Организации американских государств. Он отметил, что некоторые делегации принадлежащих ей стран высказали свое недовольство в связи с тем, что в рамках дискуссии поднимались вопросы, не входящие в сферу компетенции организации.

Особенно на фоне множащихся и по-настоящему острых проблем в самой Латинской Америке, — добавил Антонов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что аппетиты и активность США и ЕС продолжают расти. По его словам, Боснию и Герцеговину, Молдавию, Грузию, Сербию будут втягивать в НАТО по сценарию Украины. Белорусский лидер подчеркнул, что Альянс совершает новый виток экспансии на восток, а Минск находится в эпицентре затянувшегося военно-политического кризиса.